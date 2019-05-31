مجلس الوزراء يعتمد آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي حدّد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية.

ويأتي القرار في إطار دعم وضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، ويساعد على تعزيز إيرادات ومصادر الدخل للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتستخدم هذه الإيرادات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من مصادر أساسية للإيرادات. وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبطة ما يقارب 27 مليار درهم.

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