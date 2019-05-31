قمّتا مكة ترسمان خريطة طريق لحماية الأمن العربي

المصدر: مكة المكرمة - وام، واس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسمية في مكة المكرمة خلال ا هذه المرحلة الاستثنائية، وفي ظل تحديات جسيمة تشهدها المنطقة يؤكد الدور الرائد للمملكة العربية السعودية، وأعرب سموه عن أمله بأن تخرج القمم الثلاث بما يلبي تطلعات الشعوب العربية والإسمية إلى ا الاستقرار والسلام والأمن والتعايش، بجانب توحيد الرؤى والمواقف والعمل المشترك بين الدول في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة وتهدد بتقويض أسس وأركان الأمن القومي العربي، في وقت أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة افتتاح قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة قادَه للتمادي في ذلك والتصعيدِ.

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