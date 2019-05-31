حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، استقبال كبار المسؤولين ورجـــال الأعمال ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة الشهر الفضيل.

دعاء

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.