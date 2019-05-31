افتتاح المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مطارات دبي افتتاح وتشغيل المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي بعد فترة طويلة من التخطيط والاستعدادات و45 يوماً من العمل الدؤوب لإنجاز أعمال التطوير والتحديث في الوقت المحدد لهذا المشروع العملاق في أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وفي تمام السادسة من مساء أمس، هبطت أول طائرة على المدرج الجديد من طراز بوينغ 777 لـ«طيران الإمارات»، التي أعلنت إعادة العمل رسمياً على المدرج الجنوبي وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل. وخلال برنامج تجديد المـــدرج، تم نقل أكثر من 18500 حمولة شاحنة من الخرسانـة والأسفلــت والمواد والموظفين من وإلى المطار، وقد شهدت أوقات الذروة دخول أكثر من 90 مركبة بناء تخرج وتدخل من وإلى المطار في الساعة.

وقد عمل خبراء جدولة الرحلات على تحسين كفاءة العمليات بمدرج واحد، مما أسهم إلى تخفيض عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي خلال فترة الصيانة بنسبة 32%، وزادت الحركة في مطار دبي ورلد سنترال بنسبة 700% خلال تلك الفترة، وأبدى العديد من العملاء وشركات الطيران إعجابهم بكفاءته وسهولته وسرعة السفر من خلاله.