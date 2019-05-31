22 مليار دولار استثمارات «كهرباء دبي» لتوفير الطاقة بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان

تستثمرهيئة كهرباء ومياه دبي 22 مليار دولار بحلول عام 2020، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بحسب "دليل الطاقة" الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، عن مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منازل المواطنين في دبي، وتم مشاركة كل المقاولين، إكمال مسوحات المواقع المستهدفة.

فيما تجري حالياً عمليات شراء المواد وإعداد نماذج العينات وأنشطة التوعية.

ويتوقع أن يسهم المشروع الذي سيشهد تركيب 65000 لوح للطاقة الشمسية و295000 مصباح بتقنية الإضاءة «ليد» و50000 جهاز لتوفير المياه في فلل المواطنين، في توفير الطاقة الكهربائية والمياه عند اكتمال العمل فيه. ومن المقرر أن يسهم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وحدها في توفير 31102500 كيلو واط ساعي من الكهرباء. وبالإضافة إلى التوفير الكبير في الطاقة، سيؤدي المشروع الذي من المقرر أن ينتهي بحلول نوفمبر المقبل، إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 21139 طناً سنوياً.

مكانة

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»: «يسرني الإعلان عن أن مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل للمواطنين في دبي يسير بسلاسة، ونحن نتشرف بتعزيز مكانة دبي نموذجاً رائداً لكفاءة الطاقة».

وتهدف «الاتحاد إسكو» إلى إنشاء سوق حيوي لتعاقدات كفاءة الطاقة لشركات خدمات الطاقة من خلال تدقيق واقتراح معايير الحفاظ على الطاقة لأبرز مطوري ومقاولي البناء، وتقريب دبي أكثر من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.