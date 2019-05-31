منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان

المصدر: أبوظبي- وام

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، تكريماً لسموه في أبوظبي.

تهاني

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

حضر المأدبة الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.