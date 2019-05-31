الإمارات تتحرى هلال شوال الاثنين المقبل

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجرية الموافق الثالث من يونيو 2019 على أن تجتمع بعد صلاة المغرب.

وتضم اللجنة - التي يرأسها معالي وزير العدل - المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبوظبي في دائرة القضاء، والمستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة، والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمستشار طالب محمد الشحي مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والعين والظفرة» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه. أبوظبي - وام