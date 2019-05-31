سفيرنا في كازاخستان يبحث التعاون مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الطيران

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحث الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان خلال لقائه وزير الدفاع الكازاخستاني نورلان يرميكبايف، بمقر وزارة الدفاع الكازاخستانية سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين في المجال العسكري.

وأشاد وزير الدفاع الكازاخستاني بالعلاقات المميزة بين البلدين ورؤية القيادة الإماراتية لتنمية وازدهار الإمارات، مؤكداً رغبة بلاده عقد لقاءات مستقبلية، للتباحث بشأن تطوير التعاون مع الإمارات لما تمتلكه من خبرات وتجارب في المجال العسكري.

ومن جانبه أكد سفير الدولة تطابق مواقف البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك وأهمية دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وحضر اللقاء راشد علي المحرزي الملحق العسكري للإمارات .ومن جهة ثانية، استقبل تالغات لاستايف رئيس هيئة الطيران المدني في جمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد الجابر بمكتبه بهيئة الطيران المدني في العاصمة نور سلطان.