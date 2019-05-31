«دبي الذكية» في كاليفورنيا للاطلاع على أفضل تقنيات الابتكار عالمياً

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من «دبي الذكية» منطقة وادي السيليكون «سيليكون فالي» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن شراكة «دبي الذكية» مع مختبر الابتكار الدنماركي، بهدف زيارة عدد من الشركات الرائدة هناك والاطلاع على أفضل التقنيات والحلول العالمية في مجال الابتكار.

وضم الوفد الذي ترأسته الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، كل من يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات ومديري الإدارات في دبي الذكية. وتضمن برنامج الزيارة مجموعة من الجلسات النقاشية، وورش العمل التدريبية، حول أحدث التقنيات والحلول الذكية المتقدمة.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «إن هذه الزيارة التي تم تنظيمها بالتعاون مع «مختبر الابتكار» الدنماركي والبرنامج التدريبي الذي تم خلالها، شكل فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على قصص النجاح وأساليب الابتكار الملهمة في منطقة وادي السيليكون، التي تعد عاصمة الابتكار والتكنولوجيا على مستوى العالم. كما أتاحت للمشاركين استكشاف الحلول المتقدمة وبيئات العمل المتطورة المصممة خصيصاً للجهات المعنية بالتكنولوجيا المتقدمة كدبي الذكية».

وأضافت: «تتمتع سان فرانسيسكو - ووادي السيليكون بشكل خاص - ببيئة تدعم الأفكار الجديدة، وتوفر المنصات المناسبة لنموها وتطويرها. علاوة على ذلك، وربما الأمر الأهم الذي تتميز به، هو تعزيز الثقافة في المجتمع لاحتضان الابتكار، وتوفير فرص متكافئة تتبنى الابتكار وتعمل على الاستفادة منه».