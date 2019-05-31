شرطة عجمان تناقش تطوير خدمات إسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الاقتراحات لتطوير خدمات إسعاد المتعاملين في مراكز الخدمة التابعة للقيادة، والاطلاع على المراحل التي وصلت لها مشاركات الموظفين في جائزة سمو وزير الداخلية مرحلة القائد العام، والتي تخدم العمل الأمني بالإمارة وتهدف إلى إسعاد المتعاملين.