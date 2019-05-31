العبيدلي يشهد فعاليات ملتقى نجوم إسعاد المتعاملين في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، فعاليات الملتقى الثاني لنجوم إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مركز الشرطة، إلى جانب حضور مديري مراكز الشرطة، ورؤساء أقسام إسعاد المتعاملين، وعدد من موظفي الإدارة العامة للتميز والریادة.

وكرم اللواء العبيدلي خلال الملتقى الذي نظمته إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة في فندق انتركونتيننتال ـ فيستفال سيتي، 20 موظفاً من مراكز إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، تقديراً لجهودهم المتميزة في إسعاد المتعاملين وتفانيهم في العمل في سبيل تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي.