«طرق دبي» توقع مذكرة تفاهم في «التطوير والتنمية المهنية»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية SHRM، بهدف التعاون في مجالات برامج التدريب والتطوير والتنمية المهنية والتعليمية، والمشاريع الخاصة بالموارد البشرية.

تدريب

وقع المذكرة، بمركز التدريب في منطقة المارينا بدبي، يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، وجون تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية SHRM، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.

وقال يوسف الرضا: «إن توقيع المذكرة يأتي في إطار دعم التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة والقيادة العليا للهيئة، وسيتم بموجب المذكرة المشاركة في المؤتمرات والملتقيات المهنية التي تنظمها الجمعية في الموضوعات التي تهم الهيئة، وتشارك الجمعية في تطوير أو تطبيق مشاريع الهيئة الخاصة بالموارد البشرية».

وأضاف: «إن المذكرة تتضمن أيضاً، تبادل الدراسات والبحوث المنشورة في مجلات الموارد البشرية كافة، وأبرز نتائج المقارنات المعيارية، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تعزز تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بما يُثري مجال الموارد البشرية بوصفه القوى المُحركة لتطوير العمل المؤسسي».

ومن جانبه، قال جون تايلور: «إن توقيع هذه الاتفاقية بين SHRM وهيئة الطرق والمواصلات يعد خطوة نوعية كبيرة كونها المرة الأولى التي ندخل فيها بشراكة مع جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست متخصصة بخدمات وممارسات الموارد البشرية، وإن إنشاء بيئات أفضل للعمل ليس مجرد شأن متعلق بالموارد البشرية فحسب، بل تعمل SHRM مع مختلف شركائها حول العالم لتطوير العمل والعاملين والبيئات الوظيفية، معبراً عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وأيضا عن الممارسات في مجال الموارد البشرية التي تتبناها الهيئة وفق المعايير العالمية.