تكرّيم «كهرباء دبي» لرعايتها جائزة الإمارات للسيدات

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ «طيران الإمارات» والمجموعة والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، كرّمت المجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها الراعي الرئيس لجائزة الإمارات للسيدات في دورتها الـ 16، وذلك بحضور سمو الشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان، والمهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وعدد من القيادات النسائية والمسؤولين في الدولة. وتسلمت درع التكريم فاطمة الجوكر، مستشار قانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«إلى أن رعاية الهيئة لجائزة الإمارات للسيدات يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية ومساهمتها في تطوير بيئة الأعمال ومسيرة التنمية المستدامة في الدولة».

وأضاف الطاير:«تنسجم رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لجائزة الإمارات للسيدات مع استراتيجيتها لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات التنموية وإبراز دورها المميز وإسهاماتها في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره. كما نتطلع من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى توفير منصة تفاعلية لموظفات الهيئة يستطعن من خلالها تبادل المعارف والخبرات، واكتساب مهارات جديدة تسهم في تطوير قدراتهن على المستويين المهني والشخصي».