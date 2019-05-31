178 ألف مكالمة تلقتها عمليات شرطة أبوظبي في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي 178491 مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الحالي، منها 18730 مكالمة خلال فترة الذروة.

بلاغات

وأكدت إدارة العمليات استعدادها لتلقي البلاغات والمكالمات على مدار الساعة وفي جميع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد لتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

وقال العميد ناصر المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي: إن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت.

وأكد ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى المراكز قبيل موعد الإفطار، لافتاً إلى أن معظمها لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري أو بعض الحالات الصحية الطارئة، إلا أنه تزداد بشكل أكبر خلال العشرة الأواخر من رمضان.

تعاون

ودعا الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي للتعريف بالخدمات الشرطية وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية وعدم التردد بالاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم خلال العطلة.

وشدد على ضرورة تقيد سائقي المركبات بقواعد المرور وإرشاداته، خصوصاً في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل المراكز التجارية في هذه الأيام، حيث تكثر البلاغات عن الحوادث المرورية نتيجة الازدحام، داعياً كافة فئات المجتمع بعدم التردد في طلب المساعدة في أي وقت.