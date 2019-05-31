مؤسسـة الفهيم تدعم «الهلال» لعـلاج أطفـال السـرطان

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعاً مالياً بمبلغ 500 ألف درهم من مؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلته الخيرية دعماً لجهود الهلال الأحمر الإنسانية في تغطية علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان، الذين يتلقون العلاج بمركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتسلم شيك التبرع محمد سعيد الرميثي المستشار بالهيئة من عيسى عبد الجليل الفهيم أمين عام مؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلته الخيرية وبحضور حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر، وذلك خلال لقائهما مؤخراً بمقر المؤسسة في أبوظبي. وأشاد محمد الرميثي بمبادرة مؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلته الخيرية لعلاج أطفال اللاجئين المصابين بالسرطان، ودعمها المادي المتواصل.

من جهته فقد عبر عيسى الفهيم عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهودها الإنسانية لمساعدة مرضى السرطان من الأطفال غير القادرين على متابعة العلاج في الأردن.