تكريم إطفائي تطوع لإنقاذ أسرة عربية من حادث حريق

المصدر: عجمان - البيان

تمكن زايد محمد الظفري والذي يعمل إطفائياً بالإدارة العامة للدفاع المدني، من إنقاذ أسرة عربية، أثناء اندلاع حريق في منزلهم. وكرمت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، الإطفائي زايد الظفري على شجاعته وسرعة استجابته وتعامله مع الحادث، مما أسفر عن إنقاذ الأسرة من الحريق. وتعود تفاصيل الحادثة عندما كان الإطفائي متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر وشاهد تصاعد الدخان من أحد المنازل، وعند اقترابه سمع أصوات الأسرة تطلب المساعدة ودخل إلى المنزل وقام بإخراج الأسرة وسارع في اقتحام نيران الحريق وإخمادها بواسطة الماء، وثم طلب المساعدة من الدفاع المدني.