«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تطلق حملة تفتيشية على الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة تفتيشية واسعة على أسواق الخضراوات والفواكه ومنشآت البيع بالتجزئة وبيع الشوكولاته والتمور والمحامص ومنشآت تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.

وتم خلال الحملة التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في هذه المنشآت والوقوف على مدى التزام متداولي الغذاء فيها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة العامة، حيث ركز مفتشو الهيئة على سلامة مناطق التحضير والتغليف والتخزين ومناطق التداول، والتأكد من جاهزية هذه المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد.