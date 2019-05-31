«صحة دبي» تكثف تواصلها مع شركائها الداعمين لتنفيذ هدف «طبيب لكل مواطن»

المصدر: دبي- البيان

واصلت اللجنة الفنية العاملة على تحقيق البند الخامس من وثيقة الخمسين (طبيب لكل مواطن) في هيئة الصحة بدبي، اجتماعاتها أمس، برئاسة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة مجموعة من المسؤولين والمختصين في الجهات الداعمة لجهود «صحة دبي»، والمعززة لسبل تحقيق البند الخامس، بداية من تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء وتعزيز الوعي واستخدام أفضل العقول الطبية عالمياً لخدمة المواطنين، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

مبادرات

واستعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع وهو الثالث لها، مجموعة المبادرات التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها لتحقيق هدف (طبيب لكل مواطن)، كما قدمت اللجنة شرحاً مفصلاً من جانب الدكتور مروان الملا حول الجهود المبذولة منذ تكليف الهيئة بتنفيذ البند الخامس، والتي بدأت بحصر جميع المشروعات والبرامج والمبادرات التطويرية، التي تنفذها «صحة دبي»، من أجل تحقيق الهدف المرجو. كما قدم الدكتور الملا موجزاً بأهم اختصاصات ومهام اللجنة الفنية، ومن بينها:

تحديد التوجهات المؤسسية والاستراتيجية لتنفيذ البند الخامس من وثيقة الخميس (طبيب لكل مواطن)، وتقييم ودراسة الوضع الحالي لتحقيق وتنفيذ المبادرة، دراسة وتقييم أفضل النماذج العالمية الشبيهة في مجال تقديم الخدمات الصحية للاستفادة من الابتكار الصحي والتقنيات الحديثة لضمان حماية وتحسين صحة السكان، وإعداد وتوفير نموذج وإطار تقديم الخدمات المتعلقة بتنفيذ المبادرة وحزمة الحوافز وخيارات التمويل المتاحة، إلى جانب إعداد الإطار التشريعي للبرنامج والسياسات والمعايير ذات العلاقة، وإعداد الخطة التنفيذية والموازنة المالية الخاصة بتنفيذ المبادرة، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء.

أدوار

وتطرق الدكتور مروان الملا إلى الأدوار الرئيسة لشركاء الهيئة الداعمين للبند الخامس (طبيب لكل مواطن)، مؤكداً أهمية دعم الشركاء للوصول على الهدف المطلوب، وهم: مكتب دبي الذكية، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللجن العليا للتشريعات، والدفاع المدني.