«زايد الخيرية» توزع 100 ألف وجبة إفطار على الصائمين في مكة المكرمة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن توزيع 100 ألف وجبة إفطار على الصائمين في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بمعدل 10 آلاف وجبة يومياً، وذلك ضمن برنامجها الخيري «إفطار صائم».

وتقدم المؤسسة سنوياً وجبات الإفطار للصائمين داخل وخارج الدولة في مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث قامت المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع آلاف وجبات الإفطار على الصائمين في نحو 45 دولة على مستوى العالم.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «يعتبر برنامج إفطار صائم والذي انطلق عام 2005، أحد البرامج الخيرية التي تحرص من خلالها المؤسسة على تقديم المساعدات للمحتاجين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، استشعاراً للواجب الإنساني الذي نلتزم به في ظل قيادتنا الرشيدة، والتي رسخت ثقافة العطاء بين أبناء شعبها، وحثتهم على دعم المحتاجين».