«موانئ دبي العالمية» تقدم 220 طن مواد غذائية في أفريقيا خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت «موانئ دبي العالمية»، عن توفير أكثر من 220 طناً من المواد الغذائية في جميع أنحاء أفريقيا لدعم الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وفي القرن الأفريقي، تم إطلاق الحملة التي تعد جزءاً من التزام «موانئ دبي العالمية» في الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم المجتمع، لصالح أكثر من 3,000 أسرة في جيبوتي وأرض الصومال وبونتلاند.

كما تم تزويد 1000 عائلة بالإمدادات الغذائيّة وبالشراكة مع الأمانة العامة للتضامن الوطني في جيبوتي وجمعية الدعوة الإسلامية.

وقال سهيل البنا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن ملتزمون بدعم المجتمعات، التي نعمل فيها ونتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع مختلف السلطات للمساعدة على تحسين جودة حياة السكان المحليين».

وفي السنغال، قدمت «موانئ دبي العالمية- داكار» أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية إلى تسع مدارس لتعليم القرآن الكريم في أنحاء البلاد.

كما قدمت في مصر 1000 حقيبة مواد غذائية للعائلات في السويس.