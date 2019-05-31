الزيودي يشيد ببرامج مؤسسة زايد العليا لتوظيف قدرات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بتجربة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تعزيز قدرات ووعي منتسبيها بنظم الزراعة الحديثة، وتشجيعهم على ممارستها عبر دمجهم في برامج مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مؤخرا لمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة بمنطقة بني ياس.. والتي اطلع خلالها على المشروعات الزراعية والمهنية للمؤسسة، والتي يجري تنفيذها في المركز بهدف دمج أصحاب الهمم.

رافق معاليه عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، والمهندس محمد سيف العريفي مدير المركز. تضمنت الزيارة جولة بأقسام المركز شملت ورشة الميكانيك والصيانة ومشروع زراعة الخضروات العضوية ومشروع تربية المواشي وإنتاج الأجبان ومشروع إنتاج بيض المزرعة ومشروع «الأكوابونيك» الذي يقوم على أساس تكاملي بين زراعة الخضراوات والأسماك بما يساعد على توفير منتجات عضوية في السوق عبر انتهاج أسلوب زراعي يوفر 90 في المائة من المياه المستخدمة في الزراعة.

ويعد مشروع الأكوابونيك الأكبر من نوعه ويمتد على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع ويوفر فرص عمل لأصحاب الهمم من منتسبي المركز، والذين يخضعون لتدريب على أيدي خبراء متخصصين.

دور مهم

وثمن معاليه الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإشراكهم في المشاريع والمبادرات المهمة.. مبديا استعداد الوزارة الكامل لتقديم المساعدة للمؤسسة في سبيل تحقيق نجاحات متوالية وقفزات نوعية لمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، لا سيما فيما يتعلق باستيراد المعدات والتكنولوجيا الحديثة لتطبيقها في المركز وفي مجال استزراع الأشجار المحلية ذات الفائدة العالية مثل أشجار القرم واستزراع المرجان الذي يدعم استدامة البيئة البحرية وكذلك المساعدة في تسويق منتجات المركز وفتح أسواق جديدة والمشاركة في المعارض والمناسبات لعرض إنتاج المركز من الخضار العضوي ومنتجات الألبان وغيرها.

من جانبه أشار عبد الله عبد العالي الحميدان إلى سعي مؤسسة زايد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إلى تقديم أرقى وأحدث سبل الرعاية والتأهيل لتلك الفئات واستقطاب أفضل الخبرات العالمية للعمل بالمؤسسة.

دعم

قدم عبد الله عبد العالي الحميدان فكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتاريخ إنشائها والخدمات التي تقدمها لفئات أصحاب الهمم، وأعداد المستفيدين من تلك الخدمات وما تقدمه قيادة الدولة من دعم كبير لتلك الفئات.