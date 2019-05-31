سفارات الدولة تشرف على تنفيذ مشاريع رمضانية في عدد من البلدان

المصدر: عواصم - وام

تواصل سفارات وقنصليات الدولة الإشراف على تنفيذ المشاريع الرمضانية المقدمة من الهيئات والمؤسسات الخيرية الإماراتية في العديد من دول العالم بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا الصدد، أقام الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا مأدبة إفطار بمناسبة شهـر رمضان المبارك حضرها عدد من المسؤولين الرومان وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى بوخارست ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية.

فيما تواصل سفارة الدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية نشاطها الرمضاني الخيري في العشر الأواخر في توزيع كسوة العيد وزكاة الفطر للمحتاجين والأسر المتعففة.

وكانت السفارة قد اختتمت الإشراف على المشاريع الخيرية والإنسانية لشهر رمضان والتي تم تنفيذها بتمويل من المؤسسات الخيرية الإماراتية.. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية دار البر ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية.

كما أقام السفير حسن العضب سفير الدولة لدى تركمانستان، حفل إفطار أمس بمبنى سفارة الإمارات في العاصمة التركمانية عشق آباد.

حضر الإفطار من الجانب التركماني سيراييف تشاري غيلدي مفتي تركمانستان ممثلا عن حكومة تركمانستان ودوردييف يوسف غيلدي مدير ادارة الشؤون الدينية تحت إشراف مجلس وزراء تركمانستان، وصفروف قربان دوردي رئيس إدارة شؤون دول الشرق الأوسط والخليج بوزارة خارجية تركمانستان، وأندريه مادجيه ( Andrzey Madjey ) رئيس البعثة البابوية الكاثولكية في تركمانستان، ولوان كوباتش (Ioann Kopach ) رئيس الكنيسة الأرثودكسية في تركمانستان، إلى جانب عدد السفراء والبعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية.

مآدب رمضانية

من جانبه، شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، مآدب الإفطار التي أقيمت في مختلف مناطق كازاخستان ومنها مأدبة الإفطار لأصحاب الهمم وعوائلهم وزوار مسجد رسكيلدي حاجي في مدينة نور سلطان.