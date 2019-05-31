إقامة دبي تعلن مواعيد العمل في مراكز سعادة المتعاملين خلال العيد

المصدر: دبي – البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد عملها، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في مركز سعادة المتعاملين المنارة، خلال يومي الأحد والاثنين 2 و 3 يونيو 2019 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً. بينما سيعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عطلة العيد لتسهيل وتسريع عملية إنجار معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة ومتكاملة، وأوضحت في حين أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة «آمر» على الرقم المجاني 8005111.