بلدية رأس الخيمة تكثف حملاتها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أنهت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة والبيئة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت البلدية بإعداد برنامج لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، ومراجعة صلاحية وسلامة المواد والأدوات المستخدمة في محال الملحمة وأسواق الأسماك.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن مقاصب الإمارة في المقصب المركزي في الفلية ومقصب رأس الخيمة والغيل، ستفتح أبوابها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً، مؤكدة أن رسوم الذبح ستبقى بنفس التسعيرة المعتمدة من غير أي زيادات، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من الأطباء البيطريين بالكشف على جميع الذبائح، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.