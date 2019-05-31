«مرور رأس الخيمة» تستعد لإطلاق «نعطيك فرصة» لتعزيز رضا الجمهور

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن استعدادها خلال الأيام القادمة لإطلاق مبادرة حملت شعار «نعطيك فرصة»، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وتستهدف سائقي المركبات بهدف توعيتهم حول الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وأهمية اتباع التعليمات الصادرة، انطلاقاً من البعد الإنساني لدور الإدارة وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بأن المبادرة تأتي بمتابعة من قسم المباحث والضبط المروري، في تعزيز ونشر الوعي الأمني بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويجسد رسالتها الهادفة نحو تعزيز الأمن والأمان، وركزت المبادرة على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد وإسعادهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.