بلدية العين تعزز مراقبة الأسواق

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت إدارة الرقابة والتفتيش بقطاعات بلدية العين جولاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والظواهر التي تزداد خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال الرقابية والتفتيشية لاستقبال عيد الفطر، ورصد كل السلوكيات السلبية من قبل البعض الذين يستغلون فترة العيد والإقبال الكبير للسكان على منتجاتهم، لذا تعمل البلدية بجهد كبير ومتواصل على مدار 24 من خلال الفرق التابعة لها، طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الإجراءات والخطط الرقابية تضمنت خلال شهر رمضان حملات مفاجئة على «سوق الشبرة» بهدف مكافحة ظاهرة البيع العشوائي والتأكد من نظافة السوق ومرافقه، وتنظيم طاولات بيع الخضروات والفواكه والمنتجات المحلية لضمان سلامة المنتجات المعروضة للجمهور.