بلدية أبوظبي تطلق المرحلة التجريبية لمسلخ الشهامة الآلي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة التجريبية لتشغيل مسلخ الشهامة الآلي من خلال استقبال الجمهور ابتداء من يوم السبت الماضي.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم تحويل ذبائح جمهور مسلخ الشهامة في الوردية الليلية إلى المسلخ الآلي كخطوة أولى ليتم بعدها تحويل الذبائح وفي الورديات كافة إلى المسلخ الآلي بعد إجازة العيد مباشرة بعد أن بدأت شركة الواحة للمواشي الشركة المستثمرة للموقع أولى عملياتها التشغيلية للمسلخ الآلي ضمن مشروع تطويري واستثمار طويل الأمد لمدة «30»عاما.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتحويل المسالخ اليدوية كافة إلى مسالخ آلية ما يعزز تطبيق أعلى المعايير الصحية وإجراءات الأمن الحيوي لضمان تقديم لحوم خالية من مسببات الأمراض وذلك باستعمال أحدث التقنيات والمعدات التي تستعمل في مجال ذبح وتقطيع وتجهيز الذبائح دون الإخلال بشروط الذبح الشرعي ووفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحاء

من جانبه، قال الدكتور سعيد الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي إن مسلخ الشهامة الآلي يتألف من حظيرة استقبال للحيوانات الحية المعدة للذبح لإجراء الفحص البيطري قبل الذبح ومن ثم خط ذبح الأغنام والماعز المجهز بصندوق للتحكم بالذبيحة لضمان ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية، وماكينة سلخ الجلد حيث تتم إجراءات سلخ وتجويف الذبيحة على خط آلي متحرك ليتم في نهايته إجراء الفحص البيطري على الذبيحة بعد الذبح وقبل تحويلها للتقطيع بناء على طلب المتعامل.