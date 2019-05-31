«مركز حميد لخدمة القرآن» يختتم «خذ نسختك»

المصدر: عجمان - وام

اختتم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أمس، مبادرته القرآنية «خذ نسختك»، والتي تم خلالها توزيع مجموعة كبيرة من المصاحف على زوار ومراجعي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وحرصه سموه على نشر كتاب الله، وجعله في متناول الجميع، وحثاً على تلاوته خلال الشهر الفضيل. كان المركز قد أطلق هذه المبادرة في مستهل العشر الأواخر من رمضان لتضمنها ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وجمعية دار البر.