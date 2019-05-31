«مؤسسة خليفة الإنسانية» تستكمل مشروع إفطار الصائم في فلسطين

المصدر: أبوظبي - وام

استكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع إفطار الصائم لهذا العام، بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا»، بتوزيع 32 ألف طرد غذائي على الأسر غير القادرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشادت مؤسسة خليفة الإنسانية، بحسن تنفيذ المشروع لهذا العام على صعيد جودة الطرود الغذائية وآليات اختيار العائلات المستفيدة، ومستوى تنظيم توزيع الطرود.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جليلة دحلان رئيسة مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا»، أن توزيع الطرود الغذائية لهذا العام، يأتي تعزيزاً للتكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، ودعماً لصمود أبنائه، خاصة في القدس وقطاع غزة والمخيمات.