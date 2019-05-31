مسالخ أم القيوين تستعد للعيد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت بلدية أم القيوين استعداد مقاصب الإمارة لاستقبال الذبائح خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وتقديم الخدمات وتنظيمها بالشكل الذي يلبي احتياجات الجمهور خلال أيام العيد، مؤكدة أن الذبح خارج المقصب لا يحمي المستهلك وحذرت في ذات الوقت من الذبح في التجمعات السكنية.

وأشار غانم علي سعيد مدير إدارة الصحة العامة والبيئة إلى أن مقاصب البلدية بدأت استعداداتها مبكراً لتوفير احتياجات المستهلكين خلال عيد الفطر، لافتاً إلى أن المقاصب سوف تفتح أبوابها أمام الجمهور طيلة أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، كما أن الدائرة وفرت فريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين بفحص الذبائح والتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة المستهلك.