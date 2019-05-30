طقس صحو غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية المكشوفة وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وتبلغ سرعتها 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والثاني 23:35 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:18 .

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:09 والمد الثاني عند الساعة 19:22 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني 02:47 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 28 55 15

دبي 42 29 55 15

الشارقة 41 26 45 15

عجمان 39 29 75 20

أم القيوين 41 24 60 20

رأس الخيمة 39 27 70 20

الفجيرة 41 30 85 20

العين 44 29 45 15

ليوا 46 28 55 15

الرويس 42 28 65 15

السلع 43 26 65 25

دلما 40 29 75 15

طنب الكبرى 39 28 80 20

طنب الصغرى 39 28 80 20

أبو موسى 39 28 80