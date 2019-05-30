إقامة دبي تعلن عن مواعيد العمل في عيد الفطر

المصدر: وام

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

فمن المقرر أن تكون مواعيد العمل بمركز سعادة المتعاملين " المنارة " خلال يومي 2 و 3 يونيو المقبل من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

بينما يعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الإسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإخاص بها "GDRFA DUBAI" المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عطلة العيد لتسهيل وتسريع عملية إنجار معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة ومتكاملة.

ويمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر "على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع.