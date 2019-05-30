"خليفة الإنسانية" تستكمل توزيع الطرود الغذائية في فلسطين

المصدر: أبوظبي. البيان.

استكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشروع إفطار الصائم لهذا العام، الذي نفذته بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا»، بتوزيع 32 ألف طرد غذائي على الأسر المحتاجة والفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشادت مؤسسة خليفة الإنسانية بحسن تنفيذ المشروع لهذا العام، من حيث جودة الطرود الغذائية وآليات اختيار العائلات المستفيدة ومستوى التنظيم في توزيع الطرود.

وقالت إن مشروع إفطار الصائم الرمضاني الذي تنفذه المؤسسة سنوياً في فلسطين ركز هذه السنة على قطاع غزة والقدس، حيث توجد معاناة وصعوبات اقتصادية كبيرة، وكذلك على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة دحلان رئيسة مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا»، أن توزيع الطرود الغذائية لهذا العام، يأتي تعزيزاً للتكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، ودعماً لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في القدس وقطاع غزة.