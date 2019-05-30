سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن وعلومه

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين ضمن فئات جائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» في دورتها الخامسة.

وذلك في حفل أقيم مساء أمس في فندق الريتزكارلتون بأبوظبي، حيث توزعت الجوائز على المتوجين من جنسيات متعددة من إيران وباكستان وإندونيسيا ودول عربية مثل تونس والمغرب، إلى جانب الفائزين من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلّم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشهادات التقديرية والجوائز للفائزين الذين أعلنتهم اللجنة العليا للمسابقة العالمية التي تقام برعاية سموه كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وتكريم حفظة القرآن الكريم ودارسي علوم الترتيل.

فقرات

وكان الحفل بدأ بالسلام الوطني وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وتم عرض فيلم يوضح مسيرة الجائزة منذ تأسيسها بالأرقام والإحصائيات التي تؤكد مكانة الجائزة وحجم المشاركات فيها منذ دورتها الأولى، ويوضح عدد المشاركات ونوعيتها والدول المشاركة فيها هذا العام.

كما شاهد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عرضاً للأفلام الفائزة بجائزة الفيلم القصير لتعاليم القرآن الكريم.

حضر حفل التكريم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الدكتور صلاح الغول، المدير العام لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالوزارة المدير العام لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

كما حضر الحفل جوعان الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، والمستشار الدكتور فاروق حمادة، المستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ الدكتور وسيم يوسف، الأمين العام للجائزة، وهشام أحميد أحميد، عضو مجلس الأمناء، والمدير التنفيذي لمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومديري إذاعات القرآن الكريم بالدولة، وعدد كبير من المدعوين والضيوف وأولياء أمور المشاركين.

وكانت الجائزة، في دورتها الخامسة، قد انطلقت مطلع شهر رمضان الحالي، بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية، وتهدف الجائزة، وفق رؤيتها، إلى تعزيز الاهتمام والتعلق بدراسة القرآن الكريم وعلومه على النهج الصحيح، من خلال غرس القيم الصحيحة في صفوف النشء، وتشجيعهم على ترتيل القرآن الكريم بقراءة صحيحة وفق أحكام التجويد، وتتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة.

فئات

وتضم الجائزة فئتين رئيستين، الأولى فئة الترتيل للقرآن الكريم التي تنقسم 3 أقسام، أحدها مفتوح لكل الجنسيات من كل أنحاء دول العالم، من الذكور والإناث ومن شتى الأعمار، بحيث يخصص لكل فئة عمرية جائزة، أما القسم الثاني من هذه الجائزة فخُصّص للمواطنين من الذكور والإناث والأطفال، وتم تخصيص جائزة لكل فئة عمرية بشكل مستقل.

كما استحدثت اللجنة المنظمة العليا جائزة لأصحاب الهمم، يتنافس فيها الذكور والإناث والأطفال، ولكل واحد منهم فرع مستقل، تقديراً لهذه الفئة الغالية من المجتمع.

أما الفئة الثانية الرئيسة فهي فئة الفيلم القصير لتعاليم القرآن الكريم، وهي مستمدة من وثيقة «الأخوة الإنسانية»، وتتناول مجالات «تعزيز الاحترام المتبادل»، و«تقديم العون»، و«تساوي البشر»، و«حرمة النفس البشرية»، و«نبذ التعصب والكراهية»، و«تعزيز ثقافة التعاون والحوار»، و«نشر ثقافة التسامح»، و«أهمية الأسرة»، و«مفهوم المواطنة الإيجابية»، و«تمكين المرأة»، و«حقوق الأطفال»، «وحماية المستضعفين»، و«احترام الكبار».

الفائزون بجائزة التحبير

الفائـزون مـن أصحـاب الهمـم، فئة الأطفـال، هم: الأولى مريم يوسف حسن المرزوقي، الثانية خديجة صالح بشر محمد بشر سالم، الثالث زايد محمد الزعابي.

أما الفائـزون مـن أصحـاب الهمـم فئة الإنـاث، فالأولى شريفة إبراهيم شمل المعمري، الثانية سارة يوسف حسن المرزوقي، الثالثة سهيلة علي محمد سعيد اليماحي، بينما الفائـزون مـن أصحـاب الهمـم، فئة الذكـور، فالأول حميد علي حميد الدرعي، الثاني حمد إبراهيم شمل المعمري، الثالث علي سليمان عبيد السيابي النقبي، والفائـزون مـن كل الجنسـيات فئة الأطفـال: الأولى آيسيا بوتري الخنساء، والثانية ميتالينا هومايرا، والثالثة زيان فاخرية كامالين من جمهورية إندونيسيا، أما الفائـزون مـن كل الجنسـيات، فئة الإنـاث.

فذهب المركز الأول إلى شيماء زروال، والثانية سارة الحيلي، والثالثة سلمى الصحصاح، من المملكة المغربية، فيما كانت الجوائز من كل الجنسـيات فئة الذكـور من نصيب محمد أمين الأسدي من الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانيـة في المرتبة الأولى، والثاني سلمان سربازی، من جمهوريـة باكستـان الإسلامية، والثالث عبد الصمد لياقت، من جمهوريـة باكستـان الإسلامية.

الفائزون المواطنون

أما الفائـزون مـن المواطنيـن فئة الأطفـال، فذهبت المرتبة الأولى إلى فجر علي عبد الله المر النقبي، والثانية درة علي الحارثي، والثالث محمد عبد الله محمد سالم الناعور النقبي، بينما كانت المرتبة الأولى من نصيب عائشة محمود عبد الرحمن العبدولي، والثانية آمنة علي راشد علي، والثالثة ميثاء محمد علي محمد عبد الله حسن في فئة الإنـاث، بينما ذهبت المرتبة الأولى من نصيب سعيد أحمد عبد الله الشحي، والثاني محمد خميس عبد الله حمد العرفاتي، والثالث حمدان علي عامر عمر الحضرمي، وذلك من المواطنيـن في فئة الذكـور.

الفيلـم القصيـر

أما الفائزون في فئة الفيلم القصير فذهب المركز الأول إلى هنـاء بنـت الهـادي بت شويخـة، من الجمهوريـة التونـسيـة، والثانية الحـور محمـد عبد الله يوسـف الهوتـي، من دولة الإمارات العربيـة المتحـدة، والثالثة سارة خميـس خلفـان الكنـدي، من دولة الإمارات العربيـة المتحـدة.