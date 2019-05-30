مذكرة تفاهم عبر «الواقع الافتراضي» بين بلدية دبي والدفاع المدني

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

وقعت بلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وأحدث تقنيات الاتصال الرقمي ثلاثية الأبعاد تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتتعلق بتعزيز وتطوير البنية التحتية الجيومكانية في دبي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية حرصاً على تكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى استشراف المستقبل في شتى المجالات بهدف الوصول إلى أعلى معايير التقدم والتطور وبناء الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

وقد وقع الاتفاقية كل من داوود الهاجري مدير عام البلدية، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وتتميز الاتفاقية المبرمة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الرقمي ثلاثية الأبعاد، حيث تم فيها التوقيع الإلكتروني عن بعد بشكل خارج عن المألوف والمتبع في مثل هذه الأحداث.

وقام خلالها المديرون بتوقيع الاتفاقية باستخدام الألواح الإلكترونية الذكية بحضور المسؤولين لدى كلتا الجهتين في حفل التوقيع بالبث المباشر.

أفضل الخيارات

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال داوود الهاجري: «تجسّد هذه الاتفاقية مدى حرصنا على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك مع مختلف المؤسسات في دبي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، لتظل إماراتنا من أفضل الخيارات للاستثمار والعمل والإقامة، بما يسهم في زيادة رضا المتعاملين ويضمن سعادتهم، وستضمن لنا الاتفاقية تبادل الخبرات والاستفادة من الخدمات بما يؤدي إلى تحقيق التكامل المؤسسي».

وأضاف الهاجري: «تسعى البلدية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية لدبي، وتبادل المعلومات والموارد المتاحة بين المؤسستين، من أجل العمل على توفير خريطة أساسية شاملة وموحدة ومحدّثة لدبي، لاستخدامها كأداة فعّالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية».

استجابة

ومن جهته قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي: «ترتكز خدمات الدفاع المدني على مدى تحقيق أقصر زمن استجابة لتقديم الخدمة، وخاصة خدمات الإطفاء والإنقاذ والتي تقاس فيها العمليات بأجزاء الثانية. لذلك فإن توفر خارطة أساس شاملة وموحّدة ومحدّثة في دبي تعزز البنية التحتية الجيومكانية، وستتيح للدفاع المدني المعلومات الاستدلالية الضرورية لفرق الإطفاء عند وقوع الحوادث مما يقصر وقت زمن الاستجابة، وهو هدف استراتيجي للدفاع المدني لأنه يرتبط بإنقاذ الإنسان من خطر الموت.

والتَمَكُّن من تقليل خسائر الممتلكات، والقدرة على تحجيم الأضرار التي قد تتعرض لها البيئة. إضافةً إلى دور هذا المشروع في تمكين مختلف الجهات من التخطيط العلمي الدقيق، والتطوير المؤسسي المستدام والمتوازن لعملياتها وخدماتها في مرحلة من التطور التنموي المتسارع التي تشهدها دولتنا.

تنسيق

يحرص الطرفان على التنسيق المشترك لإنجاح الاتفاقية من خلال عقد الاجتماعات التنظيمية بهدف متابعة تطبيق أحكام هذه المذكرة.

إضافة إلى تقييم الإنجازات والصعوبات التي تعترض الشراكة بينهما، والتوصية بتعديل بنود أو إضافة ملاحق لهذه المذكرة وفقاً لمخرجات الاجتماعات، وتم الاتفاق بينهما على إعداد اتفاقية عن مستوى خدمة بين الطرفين خلال فترة 3 أشهر من توقيع هذه المذكرة، تتضمن تفاصيل التعاون لتوفير وتبادل الخرائط وتكامل الأنظمة الجيومكانية وأسس مشاركتها مع الجهات الأخرى وتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات الاستشارية وبناء القدرات والربط الإلكتروني بين الطرفين.