لقاء تعريفي حول برنامج التدريب الصيفي في كلية آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية لقاءً تعريفياً مع أولياء الأمور والطلبة المشاركين في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الصيفي»، الذي تنظّمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تماشياً مع التوجه الوطني في دولة الإمارات نحو إرساء قيم التفاهم المتبادل والتعددية الثقافية لبناء جيل مسلح بالثقة والطموح والمعرفة والقيم الأخلاقية لرسم المستقبل.

وأقيم اللقاء التعريفي في الحرم الجامعي بحضور رؤساء وممثلين وكبار المسؤولين من أكثر من 17 جامعة وكلية مشاركة في الدورة المقبلة من البرنامج، الذي يستقطب مشاركة عالمية لافتة من دول مثل ماليزيا ومصر.

واستُهل اللقاء بعرض فيديو تفصيلي عن جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تشارك بـ 4 دارسات للعام الثاني على التوالي في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، استكمالاً لمشاركتها الأولى في العام الماضي والتي نجحت خلالها الدارسات في تمثيل الإمارات خير تمثيل عبر تقديمهنّ نموذجاً يحتذى به في الانفتاح الثقافي بمهاراتهنّ العالية في تعزيز التواصل الحضاري، انسجاماً مع المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة كقوة عالمية دافعة التلاقي الإنساني.

وأكّد فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتطوير الدارسين، أهمية برنامج التدريب الصيفي باعتباره منصة مثالية لرفد الأجيال الجديدة بالمهارات القيادية اللازمة لتوطيد جسور التواصل الحضاري والثقافي والإنساني بين الشعوب، في خطوة متقدمة على درب إرساء نهج الإمارات في الانفتاح على العالم.

ومن جهته، ألقى الدكتور ميرزا الصايغ، رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كلمة رحّب خلالها بالمشارِكات في دورة العام 2019 من برنامج التدريب الصيفي.