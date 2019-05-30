حصة بوحميد ترافق الأطفال الأيتام في رحلة تسوّق لكسوة العيد

المصدر: دبي - البيان

رافقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، 20 يتيماً من براعم الهلال الأحمر، في رحلة تسوّق بمحلات الملابس في العربي سنتر بدبي، وذلك لشراء احتياجاتهم من كسوة العيد ضمن فعالية «كسوتكم فرحتنا» التي تأتي استعداداً لعيد الفطر المبارك.

وتم تنظيم الفعالية بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع، ومركز روافد للتطوير والتعليم، والهلال الأحمر الإماراتي مركز دبي، وشارك فيها أيضاً قيادات وموظفو الوزارة، وعدد من المسؤولين في الهلال الأحمر ومركز روافد، الذين اصطحبوا الأطفال للتسوق ومتابعة شراء ما يلزمهم ويرغبون به استعداداً للعيد.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن «كسوتكم فرحتنا» تأتي في إطار فعالية إنسانية ومبادرة مجتمعية توافق القيم الإنسانية السامية التي يحفّزها عام التسامح 2019 في دولة الإمارات، لا سيما في شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى المجتمع أو الأفراد، مشيرة معاليها إلى أهمية هذه المبادرة كونها تسعى إلى ترسيخ فعل الخير وتعميم العطاء، انعكاساً لقيم عُليا غرستها قيادتنا الرشيدة.