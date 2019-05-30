بنك باركليز يدعم مبادرات هيئة تنمية المجتمع في رمضان

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع بنك باركليز يقدم بموجبها رعاية ذهبية لمبادرة «سحورهم علينا»، والتي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع للعام الثالث على التوالي، طوال ليالي الشهر الفضيل. وقع الاتفاقية كل من أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وآندرو مورتيمر، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تعاون هيئة تنمية المجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتطوير المبادرات المجتمعية، وبهدف تشجيع أعداد متزايدة من أفراد المجتمع ومؤسساته على القيام بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.

وثمّن أحمد جلفار الاهتمام والدعم اللذين حظيت بهما مبادرات الهيئة في رمضان من قبل مؤسسات القطاع الخاص، بمن فيهم مؤسسات مصرفية رائدة مثل بنك باركليز، مؤكداً أن هذه المساهمة تقدم نموذجاً إيجابياً يحتذى به لبقية المؤسسات وتلفت النظر إلى أهمية التكاتف بين مختلف الفئات المجتمعية.

وقال جلفار: «منحت مبادرة «سحورهم علينا» التي ينظمها مجلس شباب الهيئة بعداً آخر للمشاركة المجتمعية، أتاحت من خلاله لكل أطياف المجتمع وفئاته المساهمة في إنجاح أهداف المبادرة عبر توزيع وجبات سحور على العمال، وشهدت خلال فترة بسيطة إقبالاً كبيراً من أعداد متزايدة من الرعاة والمتطوعين».

من جهته قال آندرو مورتيمر: «سلامة مجتمعنا من أهم أولوياتنا في باركليز. نحن فخورون جداً بأن نكون جزءاً من هذه الحركة القيّمة وأن نوفر وجبات شهر رمضان المبارك، ونشكر هيئة تنمية المجتمع على منحنا هذه الفرصة لدعم مجتمعنا».