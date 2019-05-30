مواطن يستضيف مقيمين ضمن مبادرة «إفطار القيم الإماراتي»

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

استضاف محمد الكشف من أم القيوين عدداً من المقيمين في الدولة بمنزله على مائدة الإفطار، حيث تعد الاستضافة الأولى في الإمارة.

وذلك ضمن مبادرة «إفطار القيم الإماراتي» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب منذ بداية شهر رمضان الكريم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وذلك بحضور حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والمستشار الإعلامي عبدالله الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية وعدد من المواطنين.

تعزيز القيم

وقال الكشف: إن المبادرة تهدف إلى التعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، إضافة إلى خلق حوارات فاعلة وبناءة، فيما بين أبناء الإمارات والمقيمين بها من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية حتى يتعرفوا عن قرب على العادات الإماراتية الأصيلة الضاربة جذورها منذ القدم، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً وانطباعاً جيداً في نفوسهم.

مبيناً أن الإمارات أضحت مصدرة للقيم الإيجابية وناشرة للقيم النبيلة من خلال المبادرات التي تطلقها من وقت إلى آخر، كما أن شبابها يعتبرون خير سفراء لنشر تلك القيم، فهم أبناء زايد الذين ينتهجون نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنهم يتطلعون ــ دائماً - لمستقبل مليء بالنجاح والإنجازات والسمعة الطيبة في مختلف أنحاء الدولة وخارجها مع الحفاظ على قيمهم الإماراتية الأصيلة، فالأخلاق الحسنة هي أساس استمرار نهضة الدولة.

تسامح وانفتاح

وأشاد بالرعاية الكريمة لـ«أم الإمارات» للمبادرة التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب والتي تهدف إلى التعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة وتعزيزها وسط المقيمين في الدولة، مؤكداً أن القيم الإماراتية تدعو للتعارف مع الآخرين والتسامح والانفتاح نحوهم، الأمر الذي دفعه للمشاركة في تلك المبادرة، فاستضاف عدداً من المقيمين في منزله بأم القيوين بهدف المحافظة على القيم الإماراتية وترسيخها بين أفراد المجتمع.