ائتلاف شركات لخدمات استشارية لـ«تحلية المياه بنظام المنتج المستقل» في حصيان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعيين ائتلاف شركات يضم كلاً من «إيرنست آند يونغ» و«سي إم إس» و«دبليو إس بيه»، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع محطة تحلية المياه ضمن مجمع حصــيان، بقدرة 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي، حيث يعد أول مشروع للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه.

واعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2023. وستعتمد هذه المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، وستعمل على تعزيز شبكة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.

وتشمل الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الائتلاف: «مراجعة التشريعات والإطار التنظيمي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والمناقصات، وجذب اهتمام سوق الاستثمار والتطوير، وصياغة نموذج التمويل، وإدارة وتقييم تقديم عروض العطاءات، وتطوير الاتفاقيات التكميلية، والمشاركة في المفاوضات التجارية، وإبرام اتفاقية شراء المياه مع المطور.

ويشمل النطاق أيضاً إعداد خطة تسويق المشروع، والمشاركة في أنشطة التسويق، والحملات الترويجية المحلية والدولية، وتنظيم ورش العمل، وتوفير التدريب لمفهوم المنتج المستقل للمياه».

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ينسجم المشروع مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، حيث نعمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي، نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه».

وأضاف: «تقوم الهيئة حالياً بتحلية المياه من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المفقودة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، وهي تقنية مجربة عالمياً وتساعد على استيعاب قدرات إنتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة والنظيفة».