بحث سبل التعاون بين شرطة دبي ودائرة السياحة

المصدر: دبي - البيان

قام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له بزيارة إلى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وكان في استقبالهم هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة، وعدد من المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر التي من شأنها تعزيز سمعة دبي عالمياً كواحة للأمن والأمان، تتميّز بمقومات سياحية مميّزة وفريدة.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري خلال الزيارة على الجهود التي تقوم بها «دبي للسياحة» في الترويج للإمارة، بالإضافة إلى استراتيجية السياحة 2022-2025 الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين، وما يستدعيه ذلك من تكثيف الجهود، ولا سيما مع الجهات التي تتعامل مباشرة مع الزوّار لتقديم أفضل تجربة لهم، وكي يشعر الزائر كذلك بالأمن والأمان والراحة حين يتنقل من مكان إلى آخر في مختلف أنحاء الإمارة للحصول على تجربة فريدة من نوعها.

ريادة

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال اللقاء أهمية قطاع السياحة لإمارة دبي باعتباره أحد مصادر الدخل المهمة فيها، مشيراً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير كافة إمكانياتها لدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في تطوير قطاع السياحة، لاستقطاب أكبر عدد من الزوّار، وترسيخ ريادة الإمارات على المستوى الإقليمي، ودعم قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

ومن جانبه ثمّن هلال سعيد المري، الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي لحفظ الأمن في الإمارة، إذ يعتبر الأمن من العناصر المهمّة لأيّة وجهة سياحية تسعى لاستقطاب المزيد من الزوّار إليها.

حضور

حضر اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط، ومن جانب دبي للسياحة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.