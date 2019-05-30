«دبي العطاء» توقع اتفاقية مع شركة هيلز للإعلان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي العطاء، كونها جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن شراكة مع هيلز للإعلان، حيث ستقدم الشركة بموجبها دعماً عينياً لمدة 3 سنوات لدبي العطاء دعماً لجهود المؤسسة التسويقية والإعلانية في جميع أنحاء الإمارات.

ووفقاً لبنود الاتفاقية التي تمتد لـ 3 سنوات ابتداء من هذا العام، ستساعد شركة هيلز للإعلان دبي العطاء على تعزيز جهودها الخاصة بجمع التبرعات والحصول على الرعاية التجارية، فيما تدعم برامج دبي العطاء التعليمية من خلال الإعلانات العينية والحجوزات الإعلامية.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «نحن ممتنون جداً لشركة هيلز للإعلان لتجديدها اتفاق الشراكة مع دبي العطاء، لقد ساعدتنا شركة هيلز للإعلان في السنوات الماضية وهي مستمرة في هذا الجهد دعماً لنا على الصعيد المحلي، من خلال زيادة الوعي وجمع التبرعات الحيوية التي ستمكننا من تقديم برامج فعّالة ومستدامة في البلدان النّامية.

نحن نقدر ونثمن هذا الدعم القيم، وأنا واثق بأنه عبر هذه الشراكة مع شركة ذات نظرة بعيدة مثل هيلز للإعلان، ستنمي دبي العطاء عدد داعميها في الإمارات العربية المتحدة».

وفي تعليق على الشراكة، قال المهندس سامي المفلح، الرئيس التنفيذي لشركة هيلز للإعلان: «فخورون جداً بهذه الشراكة التي بدأت عام 2015، ويسعدنا أن نلتزم لمدة 3 سنوات أخرى بدعم مبادرات وبرامج دبي العطاء. هذا الدعم ينبع من إيماننا الراسخ بحقوق متساوية لكل الأطفال من خلفيات متنوعة حين يتعلق الأمر بالتعليم وفرص الرعاية الصحية. نتمنى لدبي العطاء كل النجاح في برامجها ومبادراتها في شتى أنحاء العالم».