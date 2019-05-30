مواطنون:توجيهات القيادة الرشيدة تجسيد لأبهى صور العطاء

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة موفق محمد، ومنى خليفة

أكد مواطنون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، هي تجسيد لمعنى العطاء في أبهى صوره، وهي حلقة من سلسلة العطاءات التي لا تنضب واتخذتها القيادة الرشيدة نهجاً في إسعاد مواطنيها.

تأمين الرفاهية

من جهته، ثمّن خالد المنذري مكرمة القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه القرارات التي تتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك تُعدّ مكرمة جديدة تضاف إلى سلسلة المكارم التي عوّدتنا بها قيادتنا الرشيدة، والتي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها، لا سيما أنها تقدّم حزمة من التسهيلات للمواطنين من شراء منزل وغيرها.

الاستقرار الاجتماعي

بدوره، قال سعود بالحاج: «إن هذه المبادرة ستسهم في إدخال السعادة والبهجة لفئة واسعة من المواطنين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المبادرة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والرفاهية والسعادة للأسر المواطنة.

وأضاف: «أن مبادرات القيادة الرشيدة مستمرة ويومية في توفير العيش الكريم للمواطنين، سواء من ناحية البنية التحتية والمساكن ومشاريع التعليم والصحة وغيرها، لما يعود بالفائدة على الأسر الإماراتية».

دعم المواطن

من جهته، أكد جاسم الزعابي أن اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين وتوزيع مساكن وأراضٍ يؤكد حرص القيادة على استقرار الأسرة المواطنة ودعم المواطن في إيجاد المسكن اللائق أو قطعة الأرض المناسبة للأسرة، وأوضح أن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأن تأمين الاستقرار الاجتماعي لأبناء المواطنين يعد من المتطلبات الأساسية لمواصلة التنمية الشاملة، فبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء ستواصل الدولة طريقها نحو تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل في شتى المجالات، نحو تعزيز موقعها الريادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مستقبل مشرق

من جانبه، قال عبد الله حميد النقبي: «إن اعتماد هذه الدفعة الجديدة يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه المكرمة تضاف إلى المكرمات الجليلة التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته.

عطاء مستدام

ومن جهته، قال المهندس المواطن يوسف الحمادي: «إن المبادرة تؤكد العطاء المستدام لقادة الوطن المعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة لضمان حياة كريمة لأبناء الوطن وتوفير رغد العيش لهم، عبر رعايتهم لأبناء الوطن»، مشيراً إلى أن راحة المواطن وسعادته أولوية القيادة الرشيدة، «فنحن في وطن السعادة وتحت ظل قادة يؤمنون أن سعادة الشعب أساس جوهري لنهضة الوطن».

رأس الأولويات

من ناحيتها، قالت المواطنة عالية الزعابي: «لطالما كان المواطن على رأس أولويات الحكومة الرشيدة، وقرار صرف الدفعة الأولى لعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية يُشعر كل مواطن إماراتي بالفخر والسعادة، فحفظ الله قادتنا وشيوخنا الكرام الذين يحرصون على تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن إماراتي، وأسرة إماراتية».

وقال سعيد الحدادي، مدير إدارة العقود والمشتريات في تدوير: «إن المكرمة جاءت في وقتها في شهر الخير، لتتوج العطاء، وهو ليس جديداً على قيادتنا الرشيدة التي تترجم بشكل دؤوب رعايتها ودعمها للشعب إلى عطاء، وترجمة الأقوال إلى أفعال، والقيادة الرشيدة سبّاقة إلى نشر أواصر التلاحم والسعادة، كما أن هذه المكرمة السخية تأتي ضمن المكرمات والعطايا العديدة والكثيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن باستمرار، والمكرمة تؤكد استمرار النهج المتواصل في بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وهي بلا شك ستدخل السرور والفرح في قلوب أبناء الوطن في كل مكان على أرض الإمارة».