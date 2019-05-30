حاكم أم القيوين يعزّي في وفاة حمد سالم بن ضاعن الغفلي

المصدر: أم القيوين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله حمد سالم بن ضاعن الغفلي، وذلك خلال زيارة سموه أمس خيمة العزاء في منطقة الراعفة بأم القيوين.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد وأقربائه، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.