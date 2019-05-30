طحنون بن محمد يزور صالح العامري وحمد العامري ومحمد الشامسي

المصدر: العين - وام

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، صالح بن طرشوم العامري، وذلك في منزل الأسرة في منطقة زاخر بمدينة العين. كما زار سموه مساء أمس حمد بن هويمل العامري، وذلك في منزل الأسرة في منطقة زاخر بمدينة العين.

وزار سموه، مساء امس، محمد علي بن رحمة الشامسي، وذلك في منزل الأسرة في منطقة زاخر بمدينة العين. وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. رافق سموه - خلال الزيارات - الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.