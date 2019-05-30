حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: الظفرة - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين، وذلك في مجلس محمد الفلاحي الياسي في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان منطقة الظفرة الذين صافحوا سموه، مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والعزة.

وقد بادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

حضر الاستقبال سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

من ناحية أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان كلاً من المواطن ثاني سالم الرميثي، وأسرة الشهيد أحمد خميس الحمادي، والمواطن جمعه بن حثبور الرميثي، وذلك في منازلهم في مدينة المرفأ.

ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم وأفراد أسرهم وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.