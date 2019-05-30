السفارة الأمريكية في الدولة تستضيف حلقة نقاشية حول منحة «فولبرايت»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استضافت السفارة الأمريكية في دولة الإمارات، حلقة نقاشية تناولت منحة «فولبرايت» الدراسية للأعوام الأكاديمية 2020-2021، والتي يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية.

وتناولت المناقشات، الشروط المطلوبة في المتقدمين للمنحة، قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات المقرر في 13 يونيو المقبل.

وحضر اللقاء عدد من الطلاب المستفيدين من البرنامج الذي يوفر للطلاب الإماراتيين والمهنيين الشباب الفرصة لمتابعة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن شروط التقدم: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة عند وقت بدء البرنامج، وأن يكون من المتفوقين أكاديمياً، ولديه مهارات قوية في اللغة الإنجليزية، أو قادر على إتمام برنامج دراسة اللغة الإنجليزية قبل البدء بالتخصص، كما سيتم منح الأفضلية للطلاب الذين لديهم خبرة سابقة قليلة أو معدومة في الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة. وتشمل المنحة تمويل الرسوم الدراسية كاملة، ورسوم الكتب والمواد الدراسية والسفر من وإلى الإمارات، والسكن وراتب شهري للطالب، وأيضاً تأمين صحي وضد الحوادث.

وتقدم منحة «فولبرايت» فرصة التبادل الثقافي وتبادل الخبرات خلال مرحلة الدراسة. وقالت أمل محمد بدري، التي أنهت دراسة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بجامعة نيويورك أبوظبي: «إن منحة فولبرايت يتم منحها للأفراد الذين يتفوقون أكاديمياً»، مشيرة إلى أنه تم اختيار 3 طلاب ليدرسوا الماجستير في الولايات المتحدة لمدة عامين. وأوضحت أنها فازت بالمنحة، وستبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل، وتخصصت في دراسة «النانو تكنولوجي».