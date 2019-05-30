عبدالله النعيمي: تميّز الإمارات عالمياً في البنية التحتية ثمرة تضافر جهود كل الجهات المعنية

المصدر: دبي - وام

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مجال البنية التحتية ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا هو ثمرة تضافر جهود كل الجهات المعنية بالبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات ونتيجة منطقية لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها اللا محدود لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً ومحركاً رئيسياً للتنمية الشاملة بالدولة.

وبهذه المناسبة تقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومجتمع دولة الإمارات.

مؤشر

ولفت معاليه إلى أن احتلال الدولة المرتبة الثانية في مؤشر البنية التحتية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021 وتحقيق مئوية الإمارات 2071..

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الكبير يفرض مزيداً من العمل لتحقيق تحدٍ جديد يتمثل في تحقيق تطلعات حكومة الإمارات بتصدر دول العالم بالتقارير المقبلة إلى جانب تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

كما أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالقطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع الخاص تستهدف بذل كل الجهود بهدف إطلاق العديد من المبادرات المستقبلية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات بتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في المؤشرات ذات العلاقة بطبيعة عملها.

لافتاً إلى أن المسرعات الحكومية والاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أثمرتا تكاملية في العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ما ساهم في تنفيذ المبادرات التطويرية ودعم ريادة الدولة وتميزها عالمياً.