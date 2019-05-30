علي النعيمي: حكمة ودعم القيادة مفتاح نجاح الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبدالله علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالدعم المتواصل لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة وتسخيرها كل إمكانياتها البشرية والمادية لأبنائها مما ساهم في تقدم الدولة للمرتبة الخامسة عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للعام 2019 والأولى في كفاءة الأعمال والممارسات الإدارية والثانية عالمياً في الكفاءة الحكومية.

وأوضح أن السياسة الممنهجة التي تسير عليها دولة الإمارات بفضل هذا الدعم الحكومي المتواصل وجهود أبنائها المخلصين ساهمت في وضع الدولة في مراكز متقدمة بل في مركز الصدارة في العديد من الجوانب في مختلف المناحي الحياتية، مضيفاً أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة على الصعيد العالمي يثبت مجدداً أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح في ظل كفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تعيشها وتتبعها الحكومة القائمة على الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع الابتكار.

ولفت قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذا الإنجاز الجديد ما كان يتحقق أيضاً لولا العمل المتواصل والالتزام الجاد من قبل فرق العمل في مختلف المواقع مما ساهم في توفير بيئة اقتصادية وتجارية واجتماعية جاذبة يقصدها المهتمون من مختلف أقطار العالم مما ينعكس بدوره على مستوى الرفاهية والحياة الكريمة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها.