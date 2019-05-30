رئيسة جورجيا تشيد بعلاقات بلادها مع الإمارات

المصدر: تبليسي- وام

أشادت سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها ودولة الإمارات، مشيرة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الإماراتية في التنمية الاقتصادية بجورجيا.

جاء ذلك خلال لقائها عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا في حفل الاستقبال الذي أقيم بالقاعة الكبرى في مجمع المنتزه الوطني بتبليسي، ونقل السفير خلال اللقاء لسالومي زورابيشفيلي تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وعبرت رئيسة جورجيا عن بالغ شكرها وتقديرها على هذه التهاني.